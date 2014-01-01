Российские войска полностью выбили формирования ВСУ из Константиновки. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Верховный главнокомандующий посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где провёл совещание с командирами. Освобождение Константиновки открыло путь для активного наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Вспомогательный пункт управления группировкой войск. В кабинете – командиры направлений. Главная тема совещания Владимира Путина с офицерами – ситуация в Донбассе. И вот ключевая новость – в освобождении региона от украинских националистов сделан еще один важнейший шаг. Город Константиновка полностью в руках наших штурмовиков.

Освобождение Константиновки - это без преувеличения судьбоносный этап в освобождении всего Донбасса. Константиновку ВСУ удерживали с 2014 года. И вот, спустя 12 лет, власти националистов пришел конец. Потеря одного из четырех последних оплотов противника в Донбассе по умолчанию приведет и к потере всех остальных – Дружковки, Краматорска и Славянска. В феврале этого года российские бойцы начали штурм Константиновки. Сегодня он завершен.

О том, как проходило освобождение Константиновки и какая обстановка в городе сейчас, Владимиру Путину докладывают непосредственные участники этой операции. Но Верховный главнокомандующий всегда особо ценит и доклады самих бойцов. Вот на прямой связи с президентом – командир штурмового подразделения Эльдар Куконбеков.

"В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под моим командованием выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы. Продвигаясь в городской застройке, овладели семью административными зданиями. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ Верховный Главнокомандующий! Все задачи, поставленные Вами, будут выполнены. Победа будет за нами", - сказал он.

Константиновку ВСУ превратили в, казалось, неприступную крепость. Залитые в бетон 4 рубежа обороны. Лобовой штурм был невозможен. Тогда наши бойцы решили брать его хитростью.

Президент просит показать ему Константиновку с борта беспилотника. Вот те самые районы, где еще вчера сидели бандеровцы. А сегодня развеваются российские флаги. Это железнодорожный вокзал, массивная промзона, заводы Мегатекс и Автостекло, городская площадь, частный сектор и исторический центр.

Президенту докладывают – авангард группировки "Южная" после освобождения Константиновки паузу брать не стал. И с марша продолжил наступать.

Еще одно важнейшее направление – Краматорск и Славянск. К ним наши подразделения прорываются со стороны Северска. И прошли в направлении агломерации 22 километра. А передовые штурмовые группы уже ведут бои в 8 километрах от окраин. Стратегическая инициатива, говорит Владимир Путин, полностью на стороне российских войск.

Одновременно развивается активное наступление группировки "Север" в Харьковской и Сумской областях. И параллельно с этим расширяется зона безопасности. Самая важная задача – полностью блокировать украинские беспилотники. Решить ее не просто.

Тяжелейшее для ВСУ огневое поражение российские войска нанесли в июне и начале июля. Только за этот период уничтожены 55 предприятий, где националисты собирали дальнобойные дроны и ракеты. В том числе для атак на российские регионы. Последний такой удар вывел из строя несколько заводов, размещенных в Киеве.

И эта работа идет непрерывно. Только с начала года на севере российские войска освободили 53 населенных пункта и свыше 870 квадратных километров территории.

"Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, войсковое товарищество и боевое братство", - сказал Путин.

Успехи российских войск никак не вяжутся с тем, в чем киевский режим пытается убедить Запад. Мол, инициатива принадлежит ВСУ, а не русским.

"Для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми. И, во-вторых, бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", - отметил Путин.

И наверняка в откровенную ложь о своих успехах Киев попытается заставить поверить страны НАТО на предстоящем в июле саммите. Кстати, это еще одно доказательство тому, что ни нынешним украинским властям, ни европейским кураторам, мир с Россией не нужен. Ведь именно Запад приветствовал удары дронами по гражданским объектам в нашей стране.

В завершении президент поручил командующим идти к решению всех поставленных целей. И, что важно, беречь жизни российских бойцов.