Что значит для ВСУ потеря Константиновки

Российские войска полностью выбили формирования ВСУ из Константиновки. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Верховный главнокомандующий посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где провёл совещание с командирами. Освобождение Константиновки открыло путь для активного наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Вспомогательный пункт управления группировкой войск. В кабинете – командиры направлений. Главная тема совещания Владимира Путина с офицерами – ситуация в Донбассе. И вот ключевая новость – в освобождении региона от украинских националистов сделан еще один важнейший шаг. Город Константиновка полностью в руках наших штурмовиков.

Освобождение Константиновки - это без преувеличения судьбоносный этап в освобождении всего Донбасса. Константиновку ВСУ удерживали с 2014 года. И вот, спустя 12 лет, власти националистов пришел конец. Потеря одного из четырех последних оплотов противника в Донбассе по умолчанию приведет и к потере всех остальных – Дружковки, Краматорска и Славянска. В феврале этого года российские бойцы начали штурм Константиновки. Сегодня он завершен.

О том, как проходило освобождение Константиновки и какая обстановка в городе сейчас, Владимиру Путину докладывают непосредственные участники этой операции. Но Верховный главнокомандующий всегда особо ценит и доклады самих бойцов. Вот на прямой связи с президентом – командир штурмового подразделения Эльдар Куконбеков.

"В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под моим командованием выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы. Продвигаясь в городской застройке, овладели семью административными зданиями. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ Верховный Главнокомандующий! Все задачи, поставленные Вами, будут выполнены. Победа будет за нами", - сказал он.

Константиновку ВСУ превратили в, казалось, неприступную крепость. Залитые в бетон 4 рубежа обороны. Лобовой штурм был невозможен. Тогда наши бойцы решили брать его хитростью.

Президент просит показать ему Константиновку с борта беспилотника. Вот те самые районы, где еще вчера сидели бандеровцы. А сегодня развеваются российские флаги. Это железнодорожный вокзал, массивная промзона, заводы Мегатекс и Автостекло, городская площадь, частный сектор и исторический центр.

Президенту докладывают – авангард группировки "Южная" после освобождения Константиновки паузу брать не стал. И с марша продолжил наступать.

Еще одно важнейшее направление – Краматорск и Славянск. К ним наши подразделения прорываются со стороны Северска. И прошли в направлении агломерации 22 километра. А передовые штурмовые группы уже ведут бои в 8 километрах от окраин. Стратегическая инициатива, говорит Владимир Путин, полностью на стороне российских войск.

Одновременно развивается активное наступление группировки "Север" в Харьковской и Сумской областях. И параллельно с этим расширяется зона безопасности. Самая важная задача – полностью блокировать украинские беспилотники. Решить ее не просто.

Тяжелейшее для ВСУ огневое поражение российские войска нанесли в июне и начале июля. Только за этот период уничтожены 55 предприятий, где националисты собирали дальнобойные дроны и ракеты. В том числе для атак на российские регионы. Последний такой удар вывел из строя несколько заводов, размещенных в Киеве.

И эта работа идет непрерывно. Только с начала года на севере российские войска освободили 53 населенных пункта и свыше 870 квадратных километров территории.

"Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, войсковое товарищество и боевое братство", - сказал Путин.

Успехи российских войск никак не вяжутся с тем, в чем киевский режим пытается убедить Запад. Мол, инициатива принадлежит ВСУ, а не русским.

"Для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми. И, во-вторых, бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", - отметил Путин.

И наверняка в откровенную ложь о своих успехах Киев попытается заставить поверить страны НАТО на предстоящем в июле саммите. Кстати, это еще одно доказательство тому, что ни нынешним украинским властям, ни европейским кураторам, мир с Россией не нужен. Ведь именно Запад приветствовал удары дронами по гражданским объектам в нашей стране.

В завершении президент поручил командующим идти к решению всех поставленных целей. И, что важно, беречь жизни российских бойцов.