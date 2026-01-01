Партия "Яблоко" представила в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Сегодня партия "Яблоко" представила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Они пройдут в сентябре.

275 человек вошли в федеральный список, ещё 137 выдвинуты по одномандатным округам. Кандидатов утвердили на партийном съезде неделю назад. Как отметил лидер "Яблока", партия идет на эти выборы с самой короткой, но самой важной программой в своей истории

"Дорогие друзья, "Яблоко" передаёт в ЦИК документы на регистрацию выборов в депутаты избирательной Думы 2026 года. Наша программа на выборах 26 года - это программа за жизнь и свободу. За мир. Мы за достоинство человека, за демократическую процветающую Россию", - отметил Николай Рыбаков, председатель партии, член Федерального политического комитета, член Бюро партии, руководитель Единого избирательного штаба партии.