Путин отметил важность налаживания отношений между Россией и США

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. Президент России пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а всем американским гражданам - счастья и процветания.

Владимир Путин также отметил, что и спустя два с половиной века две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

А налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.