ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

Российские войска поразили "Геранями" логистический центр ВСУ, который находится в Запорожье. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. Как отмечается, логистический центр использовался украинскими боевиками для доставки и хранения дронов и их комплектующих.

"Вооруженными Силами Российской Федерации с применением двух беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-4" нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Кроме того, ВС России нанесли удары беспилотниками по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье. Были применены БПЛА "Герань-4" и "Гербера". Объект получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили Константиновку. Президент России Владимир Путин посетил пункт Объединенной группировки войск.