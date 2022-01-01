Миронов представил предвыборную программу "Справедливой России"

Сегодня в Москве проходит предвыборный съезд партии "Справедливая Россия". Её лидер Сергей Миронов представил программу, с которой объединение будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.

"Справедливая Россия" стремительно врывается в парламентскую гонку – не яркая метафора – факт! С талисманом – котом Правдиком на удачу, но главное - на мотоцикле "Юпитер" в полной партийной раскраске.

Съезд – обязательный этап участия в избирательной кампании. В Москву приехали депутаты всех уровней, представители региональных отделений, молодежного крыла и, конечно, самые преданные члены партии.

"Я люблю слово "Справедливость", с девства причём. И мой отец Сергей Фёдорович Бондарчук, и мама Инна Владимировна Макарова - они любили это слово", - отметила Наталья Бондарчук, актриса, режиссер, заслуженная артистка РСФСР.

Среди людей в строгих деловых костюмах особенно эффектно выглядят они… супермамы.

Ключевая задача, конечно, поддержка участников специальной военной операции и их семей. В холле конгресс-центра, где проходит съезд партии, выставка портретов наших героев. Вот, например, боец с позывным Камри. "Справедливая Россия" предлагает создать комплексную систему реабилитации и трудоустройства ветеранов.

"В 2022 году, когда началась специальная военная операция, именно партия "Справедливая Россия" взяла шефство над нашим полком и помогает уже на протяжении 4 лет", - рассказал участник специальной военной операции, позывной Бакс.

Командир одного из мотострелковых подразделений – полковник Олег Чернышев – как ожидается, замкнет четвёрку федерального списка партии. Ну а возглавит его уже традиционно председатель Сергей Миронов. Готова и предвыборная программа.

"Это называется "Манифест справедливости" - 10 целей справедливой России. В течение года более 200 тысяч предложений поступило от избирателей", - отметил Сергей Миронов.

Партия предлагает заморозить индексацию тарифов ЖКХ, провести аудит этой отрасли. Важно обеспечить гражданам качественные образование и медицину. Ну и Центробанк делегаты по-прежнему намерены держать в тонусе.

"Ключевая ставка должна быть снижена до 5%. Для этого нужно ограничивать финансовые спекуляции, чтобы не было негативных последствий для валюты", - сообщил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике.

Впереди – большая работа. Ведь помимо федеральной кампании, в сентябре во многих регионах будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных собраний или мэров. И почти везде "Справедливая Россия" рассчитывает показать достойные результаты.