Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в саду имени Баумана

Найти домашнего питомца, освоить новые творческие навыки, поучаствовать в необычных играх и помочь тем, кому сейчас трудно. Летний фестиваль благотворительности открылся в столичном саду имени Баумана.

"Город неравнодушных" - это о том, как делать добрые дела с весёлым сердцем. Гостей знакомят с социальными проектами, которые действуют в Москве и присоединиться к которым может каждый.

В двухдневной программе - ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы, лекции, выставки и спортивные состязания.