Собянин: Более 170 кабинетов технологии откроют в обновленных школах Москвы

Свыше 170 модернизированных кабинетов технологии откроют в столичных школах, которые обновят в этом году в рамках городской программы, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в соцсетях.

В мастерских по обработке металла и дерева появятся фрезерные и токарные станки, оборудование для лазерной резки и гравировки. В кабинетах домоводства будут вязальные и швейные машины, электрические духовые шкафы и вытяжки.

Мэр подчеркнул: обеспечение школ современным высокотехнологичным оборудованием способствует оптимизации учебного процесса и соответствует задачам инициативы "Всё лучшее детям" нацпроекта "Молодёжь и дети".