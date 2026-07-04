Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Константиновки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил группировку "Юг" с освобождением Константиновки в ДНР. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалась, что российские войска полностью выбили формирования ВСУ из Константиновки. Как отмечается, освобождение населённого пункта открыло путь для активного наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.