В Киевской области, Сумах, Николаеве и даже в глубоком тылу ВСУ – на Полтавщине - горят автозаправки. В Днепропетровской области – локомотивы и эшелоны. Разрушены железнодорожные пути. В Херсонской – полыхает крупный ангар с продовольствием. А в Запорожье и Павлограде – уничтожены стоянки с большегрузными и легковыми машинами, а также казармы националистов. Этой ночью российские войска нанесли еще одну серию мощных ударов по инфраструктуре противника. И эти ракетные и авиационные атаки теперь будут только нарастать.

За последние сутки увеличилась в масштабе и зона безопасности, которую создают российские войска в приграничье. В Харьковской области штурмовики при поддержке артиллерии освободили от ВСУ сразу четыре села: Шийковку, Новый мир, Чернещину и Дружелюбовку. Это было накануне. А сегодня с утра приходят сообщения, что националистов удалось выбить еще из деревни Новоосиново. Постарались наши операторы БПЛА.

В Сумской области бандеровцы под ударами российских батарей оставили поселок Бачевск, в Донбассе, сбежали из Васильевки. Сейчас этот населенный пункт полностью занят нашими бойцами. Идет подготовка к штурму Доброполья, важнейшего города в линии обороны ВСУ и, по сути, - южных ворот Славянско-Краматорской агломерации.

"Сталкивались с максимально большой активностью БПЛА, то есть на одного человека приходилось 5-6 ФПВ противника. В этом состояла основная сложность выполнения задачи", - говорит командир подразделения.

Впрочем, это не помешало российским войскам продвинуться и отбить на подступах к Доброполью несколько опорных пунктов. Ликвидация последних очагов сопротивления ВСУ активно идет и в Красном Лимане.

"Большое количество поражаем боевых бронированных машин западного образца, типа "Хамви", типа "Max Pro" за счет минирования и потом проводим добивание, чтобы ее невозможно было эвакуировать и в дальнейшем применять", - рассказывает командир инженерного батальона 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад".

В освобождённой Константиновке российские военные предложили ВСУ провести в понедельник гуманитарную акцию и на 6 часов прекратить обстрелы города. Для того чтобы дать националистам возможность забрать тела своих убитых.