Киев в ночь на субботу, 4 июля, сделал попытку комбинированного удара по российской территории. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

"В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Таким образом главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание украинцев от катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.

"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — отметили в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, ПВО ночью и утром сбила более 500 воздушных целей во время отражения украинского удара.

Ранее в субботу глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил группировку "Юг" с освобождением Константиновки в ДНР.