Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку внутреннего рынка топлива. Одна из ключевых новаций - введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, который произведен при помощи смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз - включаться в стоимость полученного в результате такого смешения автобензина", - отмечает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал о схемах мошенничества вокруг ситуации с топливом. Преступники пользуются озабоченностью автомобилистов.

2 июля российское правительство снизило норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это позволит производителям направлять больше топлива напрямую потребителям.