Медведев прокомментировал освобождение Константиновки

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил освобождение Константиновки в ДНР, он назвал это очевидным успехом ВС России.

"Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов", - написал он в "Максе".

Медведев также рассказал, где пройдет новая полоса безопасности на Украине. По его словам, она пройдет по территории трех областей.

"Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", - сообщил Медведев.

Зампред Совбеза России посоветовал спонсорам Киева не обольщаться в пропагандистской риторике.

Ранее в субботу глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Константиновки.