Песков сообщил, когда Зеленский может приехать в Москву

Главарь киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Россию, как будет готов принять важные решения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (Зеленский) может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно", - сказал Песков в эфире Радио "КП".

По словам Пескова, Владимир Путин говорил о готовности принять Зеленского в Москве.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Спикер Кремля также прокомментировал взятие Константиновки российскими бойцами, он назвал это важной победой, ключом к освобождению всей территории ДНР.