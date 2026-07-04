Путин подписал закон о ипотечных каникулах для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о ипотечных каникулах до полутора лет для семей с двумя и более детьми. Новые правила будут использоваться с 1 сентября 2026 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет. Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении", - сообщает РИА Новости.

Ранее Минфин подтвердил сохранение прежних условий семейной ипотеки до 1 октября. По поручению президента продолжается работа над обновлением правил программы.

Обсуждалось, что критерии семейной ипотеки в России могут пересмотреть, чтобы сделать участие в этой программе доступным для значительного количества граждан.