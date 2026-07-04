Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля

Россия готова после освобождения Константиновки провести гуманитарную акцию по передаче Киеву тел погибших украинских военных. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

Москва предложила украинской стороне прекратить обстрел Константиновки 6 июля с 12 до 18 часов по московскому времени. Киев должен ответить на данное предложение до полудня 5 июля.

"О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12.00 мск 5 июля 2026 года", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Ранее в субботу глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил группировку "Юг" с освобождением Константиновки в ДНР.