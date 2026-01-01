Единство традиций и народов России: как отметили Сабантуй в Москве

Сотни тысяч гостей счастливы. Московский Сабантуй собрал лучшие коллективы из России и других государств. В Коломенском для детей и взрослых появились улица добрых соседей, башкирская и татарская деревни. Диковинные народные забавы, этнографические шатры. Где еще можно увидеть татарский дом из 19 века? Помочь заготовить дрова или отведать знаменитый казанский крендель с сахаром и сыром?

Под песни сестер Гарифуллиных люди пускаются в пляс. А они сами признаются: приезжают из Набережных Челнов постоянно. По соседству проходит кубок мира по поясной борьбе "Корэш" - это вид спорта с тысячелетней историей. Участники - из 26 стран! Трехкратному чемпиону мира Артуру Хакимову из Ульяновска предстоит защитить свой титул.

В башкирской деревне - не менее азартные состязания. Плюс научно-просветительская работа в юртах. Пообщаться с гостями из села Исянгулово хотят многие.

На этом фестивале всё пронизано единением и патриотизмом. Здесь можно написать и отправить письмо участникам СВО со словами поддержки и благодарности.

"Если бы не эти парни на передовой, здесь бы мы не сидели и не могли так справлять. У нас лозунг: "Верность за верность". Мы верны им всегда и везде, сердцем и душой. А они нам верны - на передовой", - говорит Фарит Фарисов, председатель оргкомитета фестиваля "Московский Сабантуй - 2026".

В год единства народов России "Московский Сабантуй" - это еще и семейные ценности, и межнациональное согласие.

"Москва - многонациональный город с древней историей. И поэтому праздник - татарский, башкирский - он и наш, московский. Он и наш – русский! – говорит Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской думы.

Здесь на каждом лице улыбка, а в глазах - счастье. Ведь рядом свои, родные люди.