Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 4 июля, провели телефонный разговор. В ходе него Зеленский поздравил американского лидера с 250-летием независимости Соединенных Штатов, а также обсудил с ним кризис на Украине.



"Мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Есть реальная перспектива завершить этот конфликт, и решимость Америки будет иметь решающее значение", — сообщил глава киевского режима.



Он также отметил, что продолжил разговор с главой Белого дома на полях саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7 июля.



Кроме того, Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказанную помощь в передаче оружия, в частности, ракетного комплекса Patriot.