Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 4 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили тему конфликта на Украине, а также двухсторонние отношения. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.



Он заявил, что в беседе с Путиным Трамп выразил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. По словам Ушакова, глава Белого дома заявил о необходимости как можно быстрее завершить конфликт, чтобы реализовать потенциал сотрудничества РФ и США в экономике.



Президент РФ, в свою очередь, обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, и акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов.



Также Ушаков сообщил о ближайших планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера приехать в Москву.



Помощник президента добавил, что лидеры стран отметили колоссальные перспективы сотрудничества между Кремлем и Белым домом, а также важность двухсторонних контактов. Также Путин напомнил Трампу о вкладе России в становлении американской государственности.



Ушаков отметил, что инициатором разговора стали США, что "говорит о многом". Он заключил, что по итогам беседы президенты договорились созвониться ещё раз в ближайшее время.