До 42 дней могут увеличить оплачиваемый отпуск для многодетных семей

Оплачиваемый отпуск для родителей нужно увеличить до 35 дней, для многодетных — до 42. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По словам Гриба, порой после отдыха с детьми родителям нужен еще небольшой отпуск.

Согласно ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. За ненормированный рабочий день к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда — 7 дней.