Ситуацию в зоне СВО и перспективы двусторонних отношений обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп. Как уточнили в Кремле, телефонный разговор президентов России и США состоялся по инициативе американской стороны и продолжался почти полтора часа.

Это уже четвёртая беседа лидеров с начала года. Перед обсуждением основных тем Владимир Путин поздравил главу Белого дома с 250-летним юбилеем независимости США и подчеркнул вклад России в становление американской государственности.

Со своей стороны, Трамп отметил огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин подчеркнул: киевский режим и его спонсоры делают ставку на эскалацию конфликта. При этом европейская "партия войны" исходит из ложного представления о ситуации на линии соприкосновения.

"Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооружённые силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт. Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время", - рассказал помощник президента Юрий Ушаков.