Собянин рассказал о строительстве дорог для обслуживания промкластера в ТиНАО

В Москве построят больше 5 километров дорог для обслуживания промышленного кластера, который появится в Краснопахорском районе.

Как сообщил Сергей Собянин в соцсетях, по проекту сделают также остановки наземного транспорта, тротуары и уличное освещение. Организуют съезд на Варшавское шоссе. Благодаря этому, появится связь с ближайшими населёнными пунктами Троицкого и Новомосковского округов, с Подольском, а также с четырьмя линиями рельсового каркаса.

К реализации проекта уже приступили, завершить строительство дорог планируют в следующем году.