Сильный ливень затопил северные окраины Петербурга: сегодня дождь не прекратится

Мощный ливень с грозой обрушился на Стамбул. Несколько районов турецкой столицы буквально ушли под воду. Стремительные потоки сбивали с ног прохожих, одну женщину едва не унесло водой.

Движение было полностью парализовано, ливнёвки не справлялись с нагрузкой. Затоплен знаменитый книжный рынок, подземные стоянки и переходы. Вода проникала даже на первые этажи зданий. Несколько автомобилей получили повреждение от упавших деревьев. Коммунальные службы сейчас устраняют последствия непогоды.

Жители Санкт-Петербурга тоже оказались в заложниках природных катаклизмов. На севере города и в области прошли залповые ливни, а в районах Парнас и Мурино ещё и град. Затопило не только улицы и дворы, но и подземные парковки. У некоторых вода в подъездах добралась даже до квартир.

Удар стихии парализовал движение, машины глохли среди огромных луж. Пешеходы шли по колено в воде. Сегодня в городе вновь объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Синоптики обещают не только дожди, но и сильный ветер.