В Министерстве труда дали добро на четырёхдневку

В Министерстве труда не видят препятствий для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Это можно сделать уже сейчас, без внесения изменений в законодательство.

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, Трудовой кодекс позволяет работодателю и работникам с согласия сторон перейти и на четырехдневный, и на шестидневный график работы. Это можно сделать с помощью коллективного договора или соглашения с конкретным сотрудником, пишет РИА Новости.

Идея о переходе на четырехдневный график работы регулярно всплывает в России. У нее есть как сторонники, так и противники.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко говорил, что россияне не готовы к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, граждане попросту не смогут найти занятие для еще одного дня отдыха. Онищенко уверен, что введение "четырехдневки" может негативно отразиться и на экономике страны.