В русском языке нашли слово из 55 букв: сразу и не выговоришь

Институт Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке. Самое короткое из них насчитывает 29 слов. Это "водогрязеторфопарафинолечение", которое обозначает комплекс лечебных процедур.

Следом идет название одного из направлений специальной педагогики — "тифлосурдоолигофренопедагогика". В нем 30 букв.

Ранее самым длинным считалось слово "превысокомногорассмотрительствующий". Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике.

Однако в XXI веке пальму первенства отобрали химические термины. Так, одно из самых длинных слов состоит из 50 букв. Это "гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин". Самое же длинное на данный момент слово нашли в патенте на химическое соединение — "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые". Оно состоит из 55 букв.

В институте Русистики отметили, что длина слова может быть неограниченной, если учитывать все возможные способы образования. Некоторые технические термины способны достигать сотен букв, пишет РИА Новости.