Верховный суд оформил конец "схемы Долиной": что изменится и есть ли шанс на справедливость

Верховный суд на неделе юридически оформил конец "схемы Долиной". Инстанция решила, что суды больше не могут возвращать жильё продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Изменения судебной практики ждали с декабря, когда тот же Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, которую она купила у певицы Ларисы Долиной. Артистка утверждала, что мошенники ввели её в заблуждение. В судах находится несколько сотен подобных дел. И в последние месяцы Фемида нередко продолжала отбирать жильё у добросовестных приобретателей, оставляя их и без крыши над головой, и без денег.

"Схема Долиной - всё!", " Верховный суд встаёт на защиту добросовестных покупателей и ужесточает требования к продавцу!" Алла Власова на этой неделе читает громкие заголовки в СМИ, но пока не особо верит. Она сама - очередная жертва этой схемы. Приобрела квартиру у интеллигентной пожилой дамы. Ни на одном этапе не возникло сомнений. Встречались лично, в документах порядок, юрист Аллы все проверял. Сделка тоже состоялась без проблем. Но обещавшая через две недели передать квартиру пожилая дама вдруг исчезла.

"Трубку она не брала, мне тоже не звонила, на смс не отвечала. И только после того как мы написали сообщение "Что нам делать, вскрывать квартиру или вы на связь выйдете", она написала, что по квартире заведено уголовное дело", - говорит Алла Власова.

А дальше – классика: деньги оказались переведены мошенникам. Алла подала заявление в суд. Пенсионерка выдвинула встречный иск о расторжении сделки. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала: пожилая женщина не отдавала отчёта своим действиям.

"Первая инстанция - мы судились год. Ну и апелляция уже закончилась. Всё в пользу продавца", - говорит Алла.

У Аллы теперь ни квартиры, ни денег. И она не одинока. Все последние годы суды обычно принимали именно такие решения - в пользу обманутых мошенниками пожилых продавцов.

"Это длится еще с постсоветского периода, что пенсионеры - самые незащищенная категория населения. Поэтому в 90% случаев всегда принимались во внимание их интересы, и выносились решения суда в их сторону", - говорит Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юридической фирмы"Интеллектуальный капитал".

Да и в громком деле Ларисы Долиной в судах разных инстанций поначалу всё шло по накатанной, и только Верховный суд постановил передать квартиру покупательнице Полине Лурье. Скандал вокруг этой, и других "бабушкиных схем" надолго поставил рынок недвижимости на паузу. А у пожилых людей практически исчезли шансы продать квартиру. Покупатели стали крайне осторожны.

"Первый вопрос, который я получаю по телефону: сколько лет собственнику. Я, как правило, стараюсь объяснить, что нет прямой связи между мошенничеством и возрастом в первую очередь, а есть официальная статистика МВД, что основная масса жертв мошенников и телефонных киберпреступников - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, а вовсе не старики", - говорит Андрей Веселаго, риэлтор, член гильдии риэлторов Москвы

Но покупатели теперь не верят. А сложную ситуацию на рынке недвижимости анализировали не только риелторы. Ещё и три коллегии Верховного Суда – по гражданским, административным делам и по экономическим спорам. На этой неделе был утвержден их обзор с рядом принципиальных рекомендаций.

Главное - суды больше не смогут возвращать жилье продавцу лишь на основании его заявления, что действовал под влиянием мошенников. Нужно будет самому и за свои деньги доказывать, что был "не в себе". При отказе проходить психолого-психиатрическую экспертизу могут и вовсе не принять иск. Либо продавцу придётся убеждать суд в том, что покупатель связан с мошенниками или в момент сделки знал об обмане.

"Данный обзор направлен как раз на то, чтобы вернуть принцип состязательности сторон в дела о признании сделок недействительными в рамках 177, 178 статей ГК РФ", - объясняет Игорь Бахромов, член ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической кампании

Если покупатель добросовестный, квартира останется у него. В случае же расторжения сделки покупатель возвращает квартиру. А продавец - деньги. Несмотря ни на что. Ряд экспертов считает, что теперь баланс интересов соблюден: не только у продавцов, но и у покупателей появилась реальная правовая защита. Другие говорят: "схема Долиной" может сохраняться в судебной практике ещё не один год. И приобретая квартиру, надо самому принимать максимум мер для защиты. Обязательно делать видеофиксацию всего общения с продавцом.

"В обязательном порядке на эту запись нужно говорить о том, что сумма передается, каким способом, что лицо согласно с этой суммой, что это его личное волеизъявление. И для суда в данном случае будет доказательством не сам факт наличия этой видеозаписи, а то, как лицо себя вело во время этой видеозаписи", - говорит Игорь Бахромов, член ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической кампании.

А уже попавшим в эту ловушку добросовестным покупателям, видимо, ничего не остаётся, как применять "схему Полины Лурье". Она теперь тоже хорошо известна - набраться терпения и пройти все инстанции вплоть до Верховного суда. Что и собирается сделать Алла Власова.

"Да, мы планируем Кассационный суд. Сейчас как раз мы ждали обзора Верховного суда. Надеемся очень, что это нам поможет в борьбе", - говорит женщина.

А насколько реально изменится ситуация и действительно ли перестанут работать "бабушкины схемы" и "эффект Долиной", можно будет понять только со временем.