Место силы и ловкости! Как Троицкий округ стал базой для спортивных гимнастов

В этих местах были дачи у Твардовского и Зыкиной, Солженицына и Визбора, Высоцкого и Нагибина. Местная водонапорная башня - единственное в России сооружение в стиле раннего постмодерна. А ещё здесь располагается 10 научно-исследовательских институтов, в стенах которых работали многие лауреаты Нобелевской премии. Всё это о районе Троицкий.

Зал оживает, как только появляется Светлана Хоркина. Двукратную олимпийскую чемпионку тут же заключают в объятия. Для маленьких спортсменок она не просто руководитель, а живая легенда, которая на своем примере показала, что к вершинам ведет упорный труд.

Светлана Хоркина сама мечтала в детстве оказаться рядом с кумирами. Но в Белгороде, где она начинала, это было почти невозможно. И однажды она выиграла соревнования и поехала в Москву, в Лужники.

Теперь одно присутствие чемпионки в зале вдохновляет будущих гимнастов стараться больше и преодолевать себя. Кстати, спортивно-гимнастический комплекс спортцентра ЦСКА в Ватутинках носит ее имя, как и зал, который Светлана Хоркина спроектировала сама. Теперь в Троицке - один из лучших залов по спортивной гимнастике: высокие потолки, мягкие покрытия и профессиональные снаряды.

"Здесь все снаряды, как по многоборью мужскому, так и многоборью женскому. Все стандарты международной гимнастики", - говорит Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России.

В районе Троицк вообще любят тренироваться! По просьбе жителей на месте пустыря появился крупный спортивный парк на улице Дмитрия Кабалевского.

"Мы общими усилиями проводили встречи, рисовали концепцию парка. Парк получился роскошный. На тот момент это был самый большой парк в ТиНАО", - говорит Александр Коломыцев, председатель совета общественных советников Троицкого и Новомосковского административных округов.

Парк раскинулся на площади около 11 гектаров на берегу реки Десны. Он разделен на две зоны: в восточной части спортивное ядро с большим футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола. А на западе - прогулочные маршруты и зона отдыха у воды.

А это здание (см. видео) старожилы помнят еще с советских времен как гарнизонный Дом офицеров. Теперь это культурный центр "Ватутинки". В прошлом году завершилась его масштабная реконструкция.

"Мы для себя определили, что мы хотим быть третьей точкой. То есть дом, работа и культурный центр, чтобы все приходили к нам. И мы ориентированы на семью", - говорит Анастасия Воронко, начальник обособленного структурного подразделения "Культурный центр "Ватутинки".

Здесь есть универсальный концертный зал, библиотека, музыкальные классы, спортивные секции. А еще здесь поют и танцуют. В репертуаре одного из старейших коллективов центра - танцы народов мира. Артисты участвуют во многих фестивалях и конкурсах и много гастролируют.

"В нашем коллективе есть и педагоги, и бухгалтеры, и научные сотрудники, и так далее. Но нас всех объединяет искренняя любовь к искусству, к танцу", - говорит Наталия Шлик, старший научный сотрудник ИЗМИРАН, кандидат физико-математических наук.

Район Троицк - один из самых "молодых" в Москве, был образован всего два года назад. В него вошли одноименный город и несколько бывших поселений. Теперь это один из центров Новой Москвы, в котором появляются новые жилые комплексы, в том числе по уникальной технологии. На стройплощадку в ЖК "Яковлево" привозят уже готовые квартиры: с обоями и даже коммуникациями. На месте остается смонтировать модули и соединить инженерные системы.

"Это очень сокращает время строительства, так как мы тратим времени максимум один месяц на устройство котлована, монолитного фундамента. А пока мы производим эти работы, на заводе уже производится готовый дом", - объясняет Юрий Ратушный, начальник участка ООО "МонАрх" ЖК "Яковлево".

Все здания первой очереди четырехэтажные. Здесь уже появились жители. Валерия Литвиненко с семьей въехала через две недели после покупки.

"Что привлекло в данном ЖК? Здесь сдаются сразу готовые квартиры с чистовой отделкой, то есть въехал и живи, и радуйся. И, естественно, прописка Москва очень нас завлекла", - говорит Валерия.

"Раньше это была Московская область, теперь это Москва, скоро здесь будет метро. То есть мы в эпицентре событий прямо", - говорит Светлана Хоркина.

Светлана Хоркина приехала сюда впервые в начале 90-х, уже будучи членом сборной команды России. Теперь олимпийская чемпионка сама создает условия для спортсменов.

"Вот если есть возможность такая: что-то оставить после себя детям… Знаете, как скворечник ставишь, а там раз уже и птички. Вот такие птицы рождаются у нас на этой базе по разным видам спорта", - говорит Хоркина.

Чтобы потом на весь мир заявить о себе.