Растяжка, теннис, воркаут и многое другое: в столице прошел фестиваль "День и Ночь московского спорта"

Что будет, если рок-концерт объединить со спортом? Одна из самых зажигательных тренировок! Барабанщик задаёт ритм, под который синхронно крутят педали десятки человек.

Пока одни ловят ритм барабанов, другие ищут свой идеальный вид спорта. В Лужниках на выбор - без малого 30 площадок! Любителей степ-аэробики не останавливает даже дождь!

Первая для многих функциональная тренировка с фитнес-резинками от семьи Яшанькиных. Папа - бодибилдер и трёхкратный чемпион мира по фитнесу, мама - чемпионка России по спортивной гимнастике, а сыновья выбрали тяжёлую атлетику и прыжки на батуте. Вместе вдохновляют на спортивные достижения не ради медалей!

Сегодня как раз важно - не стесняться пробовать новое. Здесь вместе тренируются любители, профессионалы и даже олимпийские чемпионы. И главное: ощущение, что спорт — не про рекорды, а удовольствие от движения.

И каждый может стать частью большой спортивной семьи. Главное - сделать первый шаг!

"Начинать просто с зарядки, каждый день, с зарядки на три-пять минут, а потом пять-семь, семь-десять - с зарядки! А потом уже по упражнениям", - говорит Оксана Яшанькина, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, абсолютная чемпионка России.

"Давайте начнем с малого: десять приседаний, пять отжиманий, десять упражнений на пресс и постепенно, каждый день прибавлять по подходику", - говорит Дмитрий Яшанькин, трёхкратный чемпион мира по фитнесу, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России.

Кто-то осваивает тренировки будущего, а кто-то вспоминает игры, которым уже несколько веков. Родом из Новгородской республики - кила - традиционная русская игра в мяч с элементами единоборств. Здесь не команды, ватаги, не игроки, а богатыри!

"Это очень мужская сильная игра не только физически, но и морально. Здесь от команды зависит полностью исход событий, то есть здесь не один играет каждый сам за себя, а все с одной целью - выиграть!" - говорит Анатолий Кирьянов, игрок ватаги "Русские на трибуне".

На поле разворачиваются старинные кулачные бои - стенка на стенку! Рядом - батлы по воркауту и брейк-дансу. Смелыми трюками удивляют даже самые юные участники. 8-летний Даня Калугин демонстрирует свой первый "твист" - вращение в воздухе со сменой рук. Титулованные гимнастки делятся мастерством с теми, кто делает первые шаги к своей мечте.

"Тренировки должны быть через боль, чтобы достигнуть результата, а удовольствие оно потом будет, на соревнованиях!" - считает Анастасия Спичкова.

И с этим точно согласятся олимпийские чемпионы. Советы новичкам даёт Алексей Ягудин: "Фигурному катанию все возрасты покорны, никогда не поздно просто попробовать и если, слава богу, есть желание, для меня оно на первом месте. Захотите, просто захотите заниматься спортом - попробуйте!"

Пробуют новое даже чемпионы. Футболист Матвей Сафонов играет в настольный теннис с актёром Иваном Янковским.

На целый день до позднего вечера вся Москва превратилась в огромный спортивный зал под открытым небом. В Климентовском переулке - тренировки на подвесных петлях и аэростретчинг, растяжка в гамаках под диджей-сеты. На Арбате - трюки на скейтах, велосипедах и самокатах. Вот толпа, замерев, следит за игрой мускулов у силачей. На штанге - 410 килограммов! А в армрестлинге любители могли померяться силами с профессионалами. Праздник спорта длился дотемна. Самые стойкие получили в награду незабываемую тренировку среди огней ночного города.