Ночной велофестиваль в Москве собрал почти 50 тысяч участников

Субботним вечером несколько центральных улиц столицы были отданы любителям двухколёсного транспорта. Состоялся первый ночной велофестиваль сезона.

Прежде чем на старт вышли его участники, днём на части маршрута прошла традиционная велогонка "Столица". Это одно из крупнейших ежегодных любительских соревнований в Москве. Длина трассы - 16 километров. И тут важен результат.

Ну а заезд велофестиваля - совсем другое дело, тут главное - настроение! И организаторы сделали всё, чтобы оно было отличным! В стартовом городке в Крылатском гостей ждали диджей, аниматоры, зона индивидуального оформления велосипедов, пункты проката. Некоторые подготовили необычные костюмы.

В 20:00 участники отправились на маршрут. Пёстрая колонна проехала 20 километров по живописным местам столицы и финишировала на Воробьёвых горах. Для всех, кто субботним вечером крутил педали, заезд стал одним из главных впечатлений лета.