Песков объяснил, почему СВО переросла в "настоящую войну"

Специальная военная операция превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, сейчас идет "настоящая война".

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон", - сказал он.

Песков пояснил, что западные страны помогают Киеву наводить зарубежное вооружение на российские цели через свою инфраструктуру. В таких условиях Украины способна на все.

Удары Киева по территории России носят террористический характер. Он пояснил, что ВСУ бьют по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры, которые не имеют отношения к военной промышленности.

Песков также рассказал, что полоса безопасности на Украине создается планомерно. Есть существенные результаты в продвижении Вооруженных сил. При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, Россия остается открытой к мирным переговорам с Украиной.