Иностранные журналисты захотели посмотреть на передачу тел в Константиновке

Более 20 СМИ разных стран и континентов хотят приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел солдат ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве отметили, что российская сторона готова организовать работу журналистов в освобожденном городе в случае согласия Киева на предложенную гуманитарную акцию.

Накануне Минобороны предложило Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00. В связи с освобождением города Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших солдат ВСУ.

Москва ждала реакции Украины до полудня воскресенья.