Собянин: Футуристическое здание "школы будущего" появится в Пресненском районе

В Пресненском районе Москвы появится новая школа, построенная в футуристическом стиле. Как рассказал Сергей Собянин, учебное заведение будет рассчитано на 675 человек.

"Оригинальный фасад выделит объект на фоне окружающей застройки. Экстерьер будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла. Они создадут ритмичную структуру, игру света и тени", - сообщил мэр.

В школе будут предусмотрены зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатека, творческая мастерская и многое другое.

Завершить работы планируется в 2027 году.