Украина отказалась забирать тела своих военных из Константиновки

Украина отказалась от передачи тел погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в российском Минобороны.



В военном ведомстве заявили, что украинская сторона отказалась от гуманитарной акции по передаче тел погибших в ходе обсуждения по линии спецслужб.

"Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации", — заявили в Минобороны.



Накануне Минобороны предложило Киеву с 12:00 до 18:00 мск 6 июля прекратить обстрел Константиновки, чтобы передать тела украинских военнослужащих. Сегодня стало известно, что больше 20 редакций СМИ захотели присутствовать при передаче тел.