Небо над Киевом заволокло чёрным дымом от пожаров. Объявлена эвакуация прилегающих сёл. Тяжёлая ситуация для противника и на всех основных участках линии соприкосновения. После освобождения Константиновки всё ближе Краматорск и Славянск.

Скрытность - стопроцентная. Под землей работающий мини-экскаватор не видно. И не слышно. Бойцы собирают грунт в мешки. Или насыпают сразу в роботизированную тележку. И отправляют ее на поверхность. Вот так российские войска готовятся к самому важному сражению за Донбасс. По коридорам - к передовой и в тыл ВСУ будут подвозить оружие, продукты и боеприпасы. Незаметно перебрасывать целые подразделения.

Если защитный навес опустить, то пройдешь в метре и не догадаешься, что это укрытие реактивной установки. Маскировке сегодня - максимум внимания. Российские военные буквально в двух шагах от Краматорска, Славянска и Дружковки. Артиллерия уже начала разрушать оборонительные рубежи ВСУ. И сжигать технику. Вот залп накрыл установку "Град", которую противник готовил к залпу. А это уже удар наших батарей по Доброполью.

После каждого такого налета Доброполье и окраины агломерации затягивает дымом. И пока националисты прячутся в подвалах, штурмовики успевают поднять беспилотники.

Точки - это в первую очередь пункты управления БПЛА и техника на дорогах. Вот дроны догоняют роботизированные платформы, пикапы и группы националистов, которые рассредоточились в лесу. А вот точное попадание "Молнии" в дом, где прятались бандеровцы.

Вот Славянск сегодня. Вокруг главного укрепрайона - бывшей теплоэлектростанции - десятки сожжённых пикапов и военных машин. Защитные сетки не помогают. От российской авиации, в принципе, защититься почти невозможно. Особенно, когда сброс полуторатонных фугасов корректируют еще и с земли. Специальные группы наводчиков, работающих с лазерными прицелами.

Несколько последних дней ВСУ усиленно выискивали и российские системы ПВО, прикрывающие наступление от атак с воздуха. Бандеровцам не реально повезло. Они действительно нашли несколько "Панцирей" и обрушили на них сотни дронов - камикадзе.

Вот только машины были макетами. Из фанеры. Для натуральности бойцы приладили вместо пушек пластиковые трубы. К моторчику от старого вентилятора – что-то вроде антенны. Получилось убедительно. ВСУ не просто потратили на ликвидацию этих муляжей сотни беспилотников. Но еще и обнаружили свои пусковые площадки, которые потом разнесли наши батареи.