Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Дмитрий Камьянов сопровождал группу эвакуации с линии боевого соприкосновения. Попав под артиллерийский обстрел, он без потерь вывел подчинённых в безопасное место. Также во время движения Дмитрий уничтожил из стрелкового оружия вражеский беспилотник, который пытался их атаковать.

Младший лейтенант Павел Грецов, командир мотострелкового взвода, во время боевого дежурства получил информацию о приближающихся к нашим позициям украинских БПЛА и отдал команду расчету радиоэлектронной борьбы на применение РЭБ "Гроза". В результате дроны ВСУ были подавлены. Потерь среди наших бойцов нет.