В Нижнем Новгороде остановилась канатная дорога: людей спускали на тросах

Спасатели эвакуировали людей застрявших на канатной дороге в Нижнем Новгороде. На высоте несколько десятков метров.

В кабинках находились 16 человек, в том числе четверо детей. Никто не пострадал.

К зависшим над землей людям спасатели добрались очень быстро. По одному они спустили пассажиров на тросе со страховкой. Кадры с эвакуацией опубликовал региональный МЧС. Судя по ним, люди абсолютно не напуганы, и восприняли это как случайное приключение.

Предварительно, внештатная остановка на канатной дороге произошла из-за шквалистого ветра.