Мишустин прилетел в Екатеринбург на ИННОПРОМ и уже провел несколько встреч

Михаил Мишустин прибыл в Свердловскую область с двухдневным визитом. Программа у председателя правительства насыщенная: в Екатеринбурге уже в понедельник стартует 16-я международная промышленная выставка "Иннопром", где глава кабмина выступит на пленарном заседании.

Также запланированы переговоры с главами правительств Киргизии и Армении.

Сегодня Михаил Мишустин провел встречу с премьером Беларуси Александром Турчиным. Обсудили, как сообщается, сотрудничество в сфере углеводородов.

Кроме того, Михаил Мишустин поговорил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. В центре внимания - развитие социальных и образовательных объектов. Так, на территории Уральского федерального университета полным ходом идет строительство студенческих кампусов мирового уровня. Поддержит правительство и новый проект - создание в регионе медицинского кластера.