Вскрылась причастность США к украинским атакам на территорию России

Американская разведка помогает Украине наносить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников.

По данным издания, Вашингтон предоставляют Киеву разведданные, которые позволяют обходить российскую систему ПВО. Согласно оценке польской аналитической компании Rochan Consulting, с начала года зафиксировано не менее 194 украинских атак на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Это в 11 раз больше, чем годом ранее.

"Кампания ударов трансформировалась из относительно узконаправленной операции против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию, направленную на одновременное ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России", — утверждает директор Rochan Consulting Конрад Музыка.

Financial Times не первый раз сообщает о помощи Вашингтона в нанесении ударов по объектам на территории России. В конце июня источники издания рассказывали, что сведения Киеву передает американская разведка. Полученные данные были использованы в том числе во время налета на Москву.