Пятеро туристов пропали в Магаданской области, сообщили 6 июля в МЧС по региону.



Они сплавлялись по рекам Иганджа и Армань. Туристы не завершили маршрут вовремя, поэтому на их поиски отправились спасатели.



"В Магаданской области ищут группу туристов. Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по р. Иганджа и р. Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила", — говорится в сообщении МЧС.





К месту предполагаемого туристического маршрута направлен поисково-спасательный отряд и специалист беспилотной авиации, для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ со спасателями на борту.