Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО 8 июля

Президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля, следует из рабочего графика американского лидера. Встреча будет проходить в закрытом формате.



Также американский лидер планирует 7 июля встретиться с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, а 8 июля — с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.



Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи американский лидер, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным, писало ранее агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга.