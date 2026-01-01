Спасатели расширили зону поисков двух пропавших девочек в Тыве до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщили в МЧС по региону.



"На 6 июля 2026 года основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района, маршруты поисков расширены до Саяно-Шушенского водохранилища", — говорится в сообщении.



Сотрудники МЧС обследовали 265 километров прибрежной зоны, осмотрели 59 островов и 29 заломов, а также произвели 10 водолазных спусков.



Девочки пропали в Тыве 1 июля. Ранее на берегу реки Енисей обнаружили телефоны детей и обувь одного из них. Поиски ведутся круглосуточно, возбуждено уголовное дело.