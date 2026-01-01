Стартовали российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026"

Сегодня начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026". Для участия в совместных маневрах в КНР прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота - гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".

Торжественная церемония прошла на территории военно-морской базы в Циндао. Экипажи сошли на берег и приветствовали друг друга. На причале подняли флаги России и Китая, а военный оркестр исполнил государственные гимны.

В ходе учений в Желтом море, которые продлятся семь дней, моряки при поддержке авиации отработают навыки противовоздушной обороны и совместные спасательные действия, проведут артиллерийские стрельбы и противолодочные маневры.

Учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран, подчеркнули в нашем военном ведомстве.