ВС РФ ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны.



Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в ответ на террористические атаки киевского режима.



"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.



Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.