"Молчали даже в лоне семьи": Шпица раскрыла печальную правду о потере двоих детей

6 мая известная актриса Катерина Шпица и ее супруг Руслан Панов стали родителями. Ребенок появился на свет в одном из московских роддомов. Актриса не стала интриговать и сразу объявила, что у нее родился мальчик.

Она рассказала, что малыш появился на свет весом 3940 г и ростом 55 см. Мальчика назвали Богданом. Недавно супруги крестили ребенка.

А теперь Катерина Шпица призналась, что ее путь материнства оказался весьма тернист. До рождения Богдана популярная актриса дважды теряла детей.

"Об одном случае рассказывали в сети, чтобы поддержать всех, кто проходил этот путь, о второй нашей сорвавшейся беременности молчали даже в лоне семьи, чтобы поберечь чувства, в первую очередь, старшего сына, который очень ждал уже несколько лет брата или сестру и не отошёл ещё к тому моменту до конца от переживания первой потери. У меня нашлись тогда силы пережить это втайне, разделив боль с мужем", - рассказала Катерина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Сейчас супруги счастливы и даже мечтают о еще одном ребенке. Напомним, что у Катерины уже есть сын Герман. Мальчику 14 лет. Его Шпица родила от актера и каскадера Константина Адаева.

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