В Магаданской области ищут пропавших туристов. Группа из пяти человек сплавлялась по рекам. Перед выходом на маршрут они зарегистрировались в МЧС, однако в назначенное время не появились в нужной точке.

Связи с ними нет уже третьи сутки. На поиски направлен спасательный отряд, а также специалисты беспилотной авиации. Для усиления наземной группировки задействуют вертолёт Ми-8.

Как сообщили в МЧС, реки, по которым сплавлялись туристы, не считаются опасными, однако там могут встречаться крупные валуны. Все пятеро участников группы - жители Магаданской области, детей среди них не было.