В страшном ДТП в Калининграде пострадали маленькие дети: все подробности

Страшное ДТП в Калининграде. Пьяный водитель на тротуаре сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трёхлетний мальчик от полученных травм погиб на месте. Годовалая девочка и её мать госпитализированы. Врачи борются за жизнь ребёнка, который находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ. Виновник трагедии задержан.

Калининград, воскресный вечер. 3-летный мальчик обгоняет на самокате идущую впереди по тротуару маму с коляской. Спустя мгновение лихач на черной иномарке на высокой скорости сбивает всю семью.

По этим кадрам уже можно понять - виновник аварии был пьян. Сразу после ДТП он, едва держась на ногах, просил закурить у очевидцев. С места происшествия мужчина скрыться не стал, наоборот, вступал со всеми в открытый конфликт.

Трехлетний мальчик от полученных травм скончался на месте. Годовалая девочка была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас находится в коме.

По некоторым данным, мать после случившегося была в состоянии шока и сначала отказывалась от госпитализации, однако позже ее также доставили в больницу. Виновника аварии задержали на месте. По факту происшествия прокуратура Калининградской области начала проверку и контролирует установление всех обстоятельств ДТП.