Собянин: Московские колледжи выпустили более 33 тыс. специалистов в 2026 году

Более 33 тысяч специалистов выпустили столичные колледжи, это на 10% больше, чем год назад. Молодежь получила востребованные профессии в ключевых отраслях городской экономики: от транспорта, безопасности, финансов до социальной сферы и креативных индустрий, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Почти 4 тысячи выбрали своей профессией сестринское дело, востребованными стали также программирование и информационные системы. В этом году впервые дипломы получили специалисты по информационному моделированию в строительстве. Также впервые колледжи подготовили наладчиков станков и оборудования в механообработке и универсальных спортивных тренеров.

За последние годы Москва кардинально изменила содержание среднего профессионального образования: около 70% учебного времени теперь занимает практика на новейшем оборудовании и прямо на площадках будущих работодателей.