На Поклонной горе прошел этнокультурный фестиваль "Самоварфест"

Песни и танцы более чем сотни народов России на ярком концерте в Москве. На Поклонной горе прошёл этнокультурный фестиваль "Самоварфест".

На сцену вышли более 600 артистов - это фольклорные, вокальные и хореографические коллективы из разных уголков нашей страны. Сюрпризом для зрителей стало исполнение народной музыки в сочетании с современными направлениями.

Гости фестиваля с удовольствием подпевали и пускались в пляс. Ярким завершением дня стал танцевальный флешмоб, участие в котором приняли более тысячи человек. Мероприятие приурочено к году Единства народов России.