Амурского тигра перевозят в зооцентр в Комсомольске-на-Амуре

Пациент для обездвиживания - трехгодовалый самец амурского тигра. После 6 месячной реабилитации хищника готовят к выписке.

"Думаем, что он весит кг 140-150. Сейчас попробуем его взвесить", - отметил Виктор Кузьменко, председатель межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

Среди зеленой травы и деревьев полосатого зверя практически не видно. И чтобы сделать один точный выстрел шприца с препаратом, специалисты несколько дней наблюдали за манерой передвижения хищника по вольеру.

"Он ходит по кругу, у него есть там своя тропа, по времени засекаешь, у него там минут 20 переход", - пояснил Валерий Яшметов, специалист министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Но будто чувствуя, что за ним наблюдают, хищник никак не выходил из кустов. И только спустя несколько часов решил поддаться. Этот тигр уже бывал в реабилитационном центре после того, как вышел в населенный пункт пообедать домашними собаками. Его отловили, осмотрели. Внешне он оказался здоров, поэтому зверя практически сразу выпустили обратно в тайгу. Но через некоторое время настойчивый хищник вновь вышел к людям.

"Его отловили опять, раз на него не подействовали такие манипуляции, и он не стал обходить населенные пункты, принято решение о дальнейшем содержании его в неволе", - сообщил Виктор Кузьменко.

Всю реабилитацию самца готовили к жизни в зооцентре. Не давали охотиться на живой корм и смотрели, чтобы не проявлял агрессию к людям. Впрочем, такой санаторий тигру понравился, он даже набрал почти пятьдесят килограммов.

Сейчас хищника перемещают в специальный транспортировочный бокс, и когда он придет в себя и проснется после обездвиживания, его ждет долгая дорога в Комсомольск-на-Амуре.

В дорогу тигру насыпают опилки, поливают их и само животное водой. На данный момент в мире насчитывается около 750 особей амурского тигра. Это 95 процентов общемировой популяции. На новом месте жительства в зооцентре в Комсомольске-на-Амуре самец из Приморья станет участником программы по сохранению этой редкой кошки.

Хищника поселили по соседству с его будущей невестой по кличке Тиша. Специалисты надеются, что в скором времени пара принесет потомство.