Стало известно, как дети приняли любовника-иностранца Лерчек, пока их родной отец за решеткой

Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) воспитывает троих детей от экс-супруга Артема Чекалина и одного ребенка от нынешнего возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

Любовник Лерчек регулярно обновляет свои соцсети, причем весьма подробно он рассказывает о взаимоотношениях с онкобольной блогершей, и отвечает на вопросы подписчиков. Так, Луис рассказал, как к нему относятся дети Лерчек от брака с Чекалиным.

"Если любишь человека, то принимаешь его полностью. Алиса, Богдан и Лева очень воспитанные и хорошие дети. И у нас с ними очень доверительные отношения. Мы любим шутить, играть и вместе ходить на квесты", - поведал Луис.

Кстати, наследники знают о смертельно опасном диагнозе матери. Они вместе занимаются с семейным психологом. Несмотря на все усилия Луиса и Лерчек создать видимость благополучной семьи, дети скучают по отцу. Так, они не сдержали слез, когда вспомнили о папе в новом интервью Валерии. Дети не видели отца больше двух месяцев.

Напомним, что в начале весны Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

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