ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим

ФСБ предотвратила рассылку через "Почту России" российским военным взрывных устройств в парфюмерных наборах. Задержан 23-летний россиянин, который действовал по указанию спецслужб Украины.

Как рассказали в ФСБ, молодой человек замаскировал взрывные устройства и отправил их военнослужащим, работникам оборонных предприятий и сотрудникам органов власти, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. За выполнение задания спецслужбы обещали ему вознаграждение, но вскоре прекратили контакты.

В ФСБ подчеркнули, что все посылки были изъяты и обезврежены. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "Государственная измена".